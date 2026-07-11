با نصب دستگاه جدید، صدور کارت هوشمند سوخت در شهرستان مرزی خواف، امکان صدور آنی کارت سوخت برای شهروندان شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، خواف، کاشمر و رشتخوار،فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه اظهارکرد: از این پس شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به مرکز منطقه، کارت هوشمند سوخت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

احمد باقری،افزود: پیش از این تنها یک دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه مرکزی تربت حیدریه فعال بود، اما اکنون با راه‌اندازی دستگاه جدید در شهرستان خواف، دسترسی مردم به این خدمت به شکل قابل توجهی توسعه یافته است

باقری تصریح کرد: این اقدام ضمن توزیع عادلانه خدمات، موجب کاهش سفر‌های غیرضروری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش هزینه و زمان مراجعه شهروندان و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های سوخت‌رسانی ناحیه خواف خاطرنشان کرد: این ناحیه دارای ۸ جایگاه عرضه سوخت، ۳ فروشندگی فعال فرآورده‌های نفتی، ۱۱۴ نازل عرضه بنزین و نفت‌گاز، ۳ جایگاه عرضه گاز و ۲ تاسیسات گاز مایع است.