کاهش موقت شدت گرما در خراسان رضوی
دمای هوا در خراسان رضوی فردا و پس فردا (یکشنبه و دوشنبه) قدری کاهش می یابد اما از روز دوشنبه دوباره روند افزایشی دما آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا در استان به طور موقت در روزهای یکشنبه و دوشنبه حدود چهار تا پنج درجه کاهش می یابد.
علی قاسمی افزود: از روز دوشنبه روند افزایشی دما آغاز می شود و تا پایان هفته ادامه دارد.
وی اضافه کرد: طبق بررسی آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و غبار روزهای یکشنبه و دوشنبه نواحی بادخیز استان را فرا می گیرد و هشدار سطح زرد برای این پدیده جوی صادر شده است.
قاسمی ادامه داد: با توجه به جهت جریانا های هوا احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به نوار شرقی و مشهد وجود دارد که باعث کاهش میدان دید و اکاهش کیفیت هوا می شود.
قاسمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۶درجه سلسیوس خنکترین و داورزن با دمای ۴۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
وی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۴ و ۳۹ درجه متغیر بود و امروز نیز بیشینه دما در مشهد به ۴۰ درجه سلسیوس میرسد.