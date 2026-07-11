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واژگونی خودروی پژو پارس در محور نطنز به اصفهان هفت مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان گفت: پس از گزارش حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در صبح امروز در محور مواصلاتی نطنز به اصفهان، دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
عباس عابدی افزود: در این سانحه هفت نفر شامل دو مرد، سه زن و دو کودک پسر دچار آسیبدیدگی شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی مصدومان، همه افراد حادثهدیده برای دریافت مراقبتهای تخصصی پزشکی به بیمارستان خاتمالانبیاء نطنز انتقال داده شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان از رانندگان خواست: با توجه به خستگی و خوابآلودگی یا سرعت غیرمجاز که از عوامل اصلی واژگونی خودروها هستند، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتابزدگی، سفری ایمن را برای خود و سرنشینان رقم بزنند.