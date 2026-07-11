به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان در مراسم سوگواره رهبر شهید در امامزاده شاهرضا (ع) شهرضا گفت: این اجتماعات باشکوه یکی از بزرگترین پیروزی‌های قبل از ظهور امام زمان است که انشاالله زمینه ظهور آن حضرت را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام حجت الله شاهسنایی با اشاره به تاکید رهبرشهید بر تقویت اقتصاد کشور در انتخاب شعار سال در سال‌های اخیر، افزود: باید سنگر‌های اقتصادی، امنیتی، علمی، فکری و فرهنگی جامعه را تقویت کنیم تا در همه زمینه‌ها به استقلال و خودکفایی برسیم.