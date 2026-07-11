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۴۰۰ مددجوی اصفهانی سهامدار نیروگاه خورشیدی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون کمیته امداداستان اصفهان با اشاره به اجرای ۲نیروگاه خورشیدی یکمگاواتی گفت:با بهرهبرداری از این طرح، ۴۰۰ خانواده تحت حمایت از محل سهامداری در این نیروگاهها به درآمد پایدار میرسند.
احمد رضایی افزود: این طرح با هدف حمایت از مددجویانی اجرا میشود که به دلیل نداشتن مسکن شخصی یا نبود شرایط فنی لازم برای نصب پنلهای خورشیدی بر پشتبام منازل، تاکنون امکان بهرهمندی از ظرفیت تولید برق خورشیدی را نداشتهاند.
وی گفت:بر همین اساس، مدل نیروگاه تجمیعی طراحی شده تا این گروه از مددجویان بتوانند در یک طرح اقتصادی مشترک سهیم شوند و از منافع آن برخوردار شوند.
معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه برای هر یک از مددجویان سهامدار در این طرح، ۳۸۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است، افزود: اقساط این تسهیلات به همراه هزینههای مربوط به نگهداری و بهرهبرداری نیروگاهها، طی یک دوره پنجساله از محل درآمد فروش برق تأمین میشود.
وی گفت: اجرای این طرح یک منبع درآمد مستمر و مطمئن برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم میکند و هم در توسعه انرژیهای پاک و ترویج استفاده از ظرفیتهای اقتصاد سبز نیز نقش مؤثری دارد.