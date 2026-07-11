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عملیات مرمت اضطراری و استحفاظی گنبدهای بازار سمنان با تمرکز بر سبکسازی بام این اثر تاریخی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان گفت : این مرحله از عملیات شامل اجرای دقیق جزئیات فنی لازم جهت کاهش بار اضافی بر سازه و اصلاح ساختار بام است و در امتداد مرمتهای سالهای گذشته در دست اجرا است.
فرامرز نصیری افزود: علاوه بر سبکسازی، مرمت سازهای در بخش پشت بندهای بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی ، هدف از این اقدام، تقویت نقاط حساس سازهای و جلوگیری از هرگونه تزلزل یا آسیبهای ساختاری است.
بازار تاریخی سمنان یکی از ارزشمندترین میراثهای فرهنگی این دیار، دارای ریشههای تاریخی عمیقی در دوران تیموری، ایلخانی، صفوی و دوره قاجار است.