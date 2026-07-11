به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت‌الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: رفراندوم حقیقی ملت ایران در چند روز گذشته در جهان نمایان شد و ملت بار دیگر با حضور خود در تشییع و بدرقه امام شهید نشان دادند که ایران خط قرمز ماست.

وی با اشاره به اینکه دشمن در این چند روز و در مشاهده اقتدار و عظمت ایران سکوت اختیار کرده است، خاطرنشان کرد: آئین‌های تشییع برگزار شده در کشور دشمن را بیش از پیش به انزوا کشانده و ثابت کرد مردم ایران دلباخته و سرسپرده ولایت فقیه هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل همزمانی تشییع قائد شهید امت با ایام ماه محرم را یادآور شد و بیان کرد: عظمت ولایت‌پذیری در ایران فراتر از تصور دشمن است و استکبار جهانی هیچ گاه این همه شور و شعور و عظمت را نمی‌تواند هضم کند.

ستوده ادامه داد: تشییع تاریخی امام شهید یک حقیقت بینظیر را به دنیا ثابت کرد که قدرت نرم این نظام تمام نشدنی است و حضور مردم در صحنه صیانت کننده این نظام الهی و ارزش‌ها و دستاورد‌های آن است.

وی بیان کرد: ملت ایران ملت درس آموخته در مکتب امام حسین است و در این مکتب آنچه که اعلا و والاست پایبندی به اصول انسانی است