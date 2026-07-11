به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اولین مرحله انتخابی درون‌اردویی تیم‌های منتخب موی تای بانوان استان خوزستان در رده‌های سنی جوانان، امید و بزرگسالان، روز جمعه ۱۹ تیرماه در شهر اهواز برگزار شد. این رویداد ورزشی با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های برتر استان برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار گردید.

در این رقابت‌های فشرده، ورزشکاران بانوی خوزستان در رده‌های مختلف سنی به رقابت پرداختند تا صلاحیت خود را برای پوشیدن پیراهن تیم استان اثبات کنند. نفرات برتر این مرحله، پس از ارزیابی‌های فنی، به‌عنوان نمایندگان منتخب استان برای مراحل بعدی رقابت‌های کشوری معرفی خواهند شد.