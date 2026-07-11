پخش زنده
امروز: -
:مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعلام ۱۲ ژوئیه به عنوان «روز جهانی مبارزه با طوفانهای شن و گرد و غبار»، بر ضرورت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما طوفانهای شن و گرد و غبار (SDS) که امروزه از شمال چین تا جنوب صحرای آفریقا را درگیر کردهاند، دیگر تنها یک پدیده جوی ساده نیستند. اگرچه این پدیدهها بخشی از چرخههای طبیعی زمین محسوب میشوند، اما مدیریت ناپایدار زمین، استفاده نادرست از منابع آب و تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی، شدت آنها را به شکلی بیسابقه افزایش داده است.
این بحران مستقیماً توان دستیابی به ۱۱ مورد از ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل را تهدید میکند. از جمله مهمترین اهدافی که در معرض آسیب قرار دارند میتوان به «گرسنگی صفر» (SDG-۲)، «سلامت و رفاه» (SDG-۳)، «آب و فاضلاب» (SDG-۶)، «رشد اقتصادی» (SDG-۸)، «شهرها و جوامع پایدار» (SDG-۱۱)، «اقدام اقلیمی» (SDG-۱۳) و «زندگی در خشکی» (SDG-۱۵) اشاره کرد.
(بخش دوم: آمار و ابعاد اثرگذاری)
گزارشها حاکی از آن است که حداقل ۲۵ درصد از انتشار گرد و غبار جهانی ناشی از فعالیتهای انسانی است و در برخی مناطق، میزان گرد و غبار بیابانی نسبت به قرن گذشته دو برابر شده است. ابعاد این پدیده شامل موارد زیر است:
بار جوی و جابجایی: سالانه حدود ۲ میلیون تن شن، ماسه و گرد و غبار وارد جو میشود که این ذرات در مسافتهای بسیار طولانی جابجا شده و مناطق دوردست را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
تأثیر بر اکوسیستم و کشاورزی: اگرچه این ذرات میتوانند مواد مغذی برای اکوسیستمهای دریایی فراهم کنند، اما همزمان عامل مرگومیر مرجانها و تسریع فرآیندهای بیابانزایی و تخریب کشاورزی هستند.
سلامت انسان: این طوفانها عامل اصلی بیماریهای تنفسی، اختلالات قلبی، سوزش چشم و پوست و گسترش بیماریهایی نظیر مننژیت هستند.
زیرساختها: اختلال در سیستمهای حملونقل هوایی و زمینی از دیگر پیامدهای مخرب این پدیده است.
(بخش سوم: راهکارهای بینالمللی و نقش سازمان ملل)
با توجه به ابعاد گسترده این چالش، مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت گذار از مدیریت بحران به سمت پیشگیری تأکید دارد. محورهای اصلی اقدامات بینالمللی در این زمینه عبارتند از:
۱. تقویت سیستمهای هشدار اولیه و پیشبینی دقیق؛
۲. اشتراکگذاری دادههای اقلیمی و آبوهوایی میان کشورها؛
۳. درک چندبعدی اثرات طوفان بر معیشت، تنوع زیستی و امنیت غذایی؛
۴. و در نهایت، اتخاذ شیوههای پایدار در مدیریت آب و زمین به عنوان مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات مخرب ریزگردها و مقابله با بیابانزایی.