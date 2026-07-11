معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درخصوص ممنوعیت شنا در دریاچه سدها، کانال‌ها و تاسیسات آبی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خلیل دادخواه، حجم گسترده ای از آب با دبی متغیر در کانال‌ها جریان دارد، گفت: برخی از سازه‌های آبی در زیر آب تعبیه شده‌اند که در مجاورت آنها مکش آب به شدت افزایش می‌یابد، بنابراین شنا در این تاسیسات آبی باعث می‌شود که افراد به زیر آب کشیده شده و در نتیجه غرق شوند.

وی افزود: نوع طراحی کانال‌های آبیاری کشاورزی با استخر و مکان‌های تفریحی کاملا متفاوت است و این کانال‌ها دارای عمق بسیار زیاد با شدت جریان آب زیادی است که حتی برای شناگران ماهر نیز خطرناک است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه تابلوهای هشدار دهنده ممنوعیت شنا در حریم دریاچه سد و تأسیسات آبی نصب شده است، گفت: علاوه بر اطلاع رسانی مکرر در رسانه‌ها، در محل سدها، کانال‌ها و حوضچه‌های تغذیه مصنوعی تابلوهای هشدار دهنده نصب شده است که لازم است هموطنان به علائم این تابلوها توجه کنند.

خلیل دادخواه افزود : خانواده ها از کودکان و فرزندان خود در برابر حوادث ناشی از غرق شدگی مراقبت کنند.