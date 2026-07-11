موج گرما در کهگیلویه و بویراحمد؛ پایداری برق در گرو همراهی مردم
همزمان با ورود موج جدید گرما و ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد در کهگیلویه و بویراحمد روندی افزایشی به خود گرفته که لزومپایداری برق در گرو همکاری مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فنی ادارهکل هواشناسی استان با اشاره به روند افزایشی دمای هوا گفت: از روز جمعه افزایش دما در استان آغاز شده و بر اساس نقشههای پیشیابی، هفته جاری از گرمترین هفتههای تابستان است. فرمان فرامین افزود: دشت امامزاده جعفر با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده و دمای گچساران، دشت لیشتر و دهدشت نیز به ۴۵ درجه سانتیگراد رسیده است، همچنین دمای شهر یاسوج ۳۷ و سیسخت ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است. وی با هشدار نسبت به احتمال گرمازدگی ادامه داد: شهروندان تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با استفاده از لباسهای روشن، کلاه لبهدار، عینک آفتابی و مصرف مایعات کافی، از آثار گرمای شدید پیشگیری کنند. پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مشترکان است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد هم، افزایش مصرف برق همزمان با موج گرما را نیازمند مشارکت جدی مشترکان دانست و اظهار کرد: برق سرمایهای عمومی و متعلق به همه مردم است و همراهی مشترکان نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال محدودیتهای احتمالی دارد. رسول روستایی افزود: تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده نکردن همزمان از تجهیزات پرمصرف و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف در روزهای گرم سال است. وی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر زمان مردم در مدیریت مصرف با صنعت برق همراه بودهاند، شبکه با پایداری بیشتری به خدمترسانی ادامه داده و امکان تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان فراهم شده است. پیشرفت ۷۴ درصدی طرح «سامان» برای تابستان روستایی با اشاره به اقدامات فنی انجام شده برای افزایش تابآوری شبکه برق استان گفت: طرح ملی «سامان» با هدف ساماندهی فیدرهای بحرانی و آمادهسازی شبکه برای اوج مصرف تابستان، تاکنون ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی ادامه داد: در قالب این طرح، روی ۲۷ فیدر برق، بیش از ۱۰ هزار و ۷۵۶ عملیات تعمیراتی و اصلاحی در نقاط حساس شبکه انجام شده تا احتمال بروز خاموشی و افت کیفیت برق در روزهای اوج مصرف به حداقل برسد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اضافه کرد: کارکنان صنعت برق به صورت شبانهروزی برای تأمین برق پایدار در تلاش هستند، اما حفظ این پایداری بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست. صرفهجویی؛ راهکار عبور از روزهای داغ ادامه روند افزایشی دمای هوا در کنار رشد مصرف وسایل سرمایشی، اهمیت مدیریت مصرف برق را بیش از گذشته نمایان کرده است، کارشناسان معتقدند رعایت چند راهکار ساده از سوی مشترکان خانگی، ادارات، اصناف و صنایع میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه، از بروز خاموشیهای ناخواسته جلوگیری کرده و برق پایدار را برای همه شهروندان در روزهای گرم تابستان تضمین کند.