به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازرسی ماموران پلیس امنیت اقتصادی از انبار یک واحد صنفی عرضه انواع لوازم الکتریکی در رشت، تخلف صاحب این واحد در ثبت نکردن موجودی کالا‌ها به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، در سامانه جامع انبار‌ها به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت گزارش شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و نبود مدارک معتبر، اتهام این فرد را اثبات و وی را به پرداخت بهای کالای موجود به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال محکوم کرد.