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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۳۴ میلیارد ریالی صاحب یک فروشگاه لوازم الکتریکی به دلیل ثبت نکردن ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازرسی ماموران پلیس امنیت اقتصادی از انبار یک واحد صنفی عرضه انواع لوازم الکتریکی در رشت، تخلف صاحب این واحد در ثبت نکردن موجودی کالاها به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، در سامانه جامع انبارها به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت گزارش شد.
وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و نبود مدارک معتبر، اتهام این فرد را اثبات و وی را به پرداخت بهای کالای موجود به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال محکوم کرد.