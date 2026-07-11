

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگراری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در این ایام ۱۹۶ موکب در محور‌های خراسان جنوبی و ۱۶۶ موکب در مشهد مقدس برای ارائه خدمات مختلف به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب مستقر شده بودند.

محمدی افزود: موکب‌های خراسان جنوبی در چهار مسیر مستقر شدند و به زائران مراسم باشکوه تاریخی تشییع رهبر شهید امت خدماتدهی کردند که از این تعداد ۵۰ موکب دیگر در مسیر‌ها تا فردا ظهر یکشنبه ۲۱ تیر خدمات ارائه خواهند کرد.

وی گفت: مسیر شماره یک (سیستان بلوچستان به مشهد) شهرستان نهبندان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، شهر نهبندان، شوسف، مزار آقا سیدعلی، سربیشه، مجتمع امامزاده سربیشه، مسجد صاحب الزمان (عج)، پلیس راه بیرجند، مجتمع هامون بیرجند، سه راهی حاجی آباد بیرجند، مقابل شهرداری آرین شهر، سه راهی روم، شهر قاین، مجتمع امام رضا (ع) قاین تا پایان پلیس راه، روستای نوغاب، اسلام آباد، دهشک، خضری دشت بیاض، است.

دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در خراسان جنوبی افزود: مسیر شماره دو موکب‌های استان، متصل به استان‌های کرمان و مشهد در شهرستان فردوس در مسیر‌های دیگ رستم، ناییند، زنوغان، سه راه عرب آباد، دیهوک فردوس مستقر شده‌اند.

به گفته محمدی موکب‌های مسیر شماره سه خراسان جنوبی برای خدمات به زائران مسیر یزد به مشهد، از مسیر پلیس راه طبس، کُریت، اِصفَهَک و دیهوک مستقر شدند.

وی گفت: موکب‌های استان در مسیر شماره چهار برای خدمات دهی به زائران استان‌های فارس، اصفهان، بوشهر و بندرعباس در مسیر سه راه جعفری، جوخواه، شهر طبس، شهرستان عشق آباد، ده محمد، بشرویه از مجتمع امام رضا تا پلیس راه بشرویه – فردوس، سه راه بشرویه – فردوس، امامزادگان فردوس و اسلامیه فعالیت می‌کنند.