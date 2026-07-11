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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان از تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر و استقرار دهها موکب و تیم تخصصی این استان برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، جمالی اظهار کرد: از زمان اعلام برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شجاع انقلاب، ستاد هماهنگی خدمات سفر در استان گلستان به ریاست استاندار تشکیل شد و فعالیت خود را در قالب ۴۰ کمیته تخصصی آغاز کرد.
وی افزود: همزمان در هر ۱۴ شهرستان استان نیز ستادهای شهرستانی و مواکب مردمی تشکیل و ساماندهی شدند و برنامههای خدمترسانی از دو روز پیش از برگزاری مراسم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با اشاره به اعزام گسترده نیروهای مردمی و تخصصی به مشهد مقدس گفت: در این راستا، گروههای مردمی از نقاط مختلف استان به مشهد اعزام شدند و حدود ۱۰ تا ۱۱ موکب مردمی گلستان نیز در مسیر خدمترسانی به زائران مستقر شدند.
جمالی همچنین از اعزام تیمهای تخصصی امدادی و درمانی خبر داد و تصریح کرد: چندین اکیپ تخصصی جمعیت هلالاحمر، بیش از ۳۰ پزشک متخصص از دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همچنین نیروهایی از بسیج سازندگی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای فعال در حوزه مناسبتها، در مشهد مقدس مشغول ارائه خدمات به زائران و عزاداران هستند.