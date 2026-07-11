به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اتصال دفاتر سراسر کشور به «شفق» (شبکه فراگیر قضایی) آغاز شد این طرح ملی با هدف قطع وابستگی به اینترنت عمومی و ارتقای امنیت اطلاعات شهروندان کلید خورده است.

شبکه فراگیر قضایی (شفق) چیست؟

«شفق» یک شبکه ارتباطی اختصاصی، پایدار و یکپارچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که بستری امن را برای تبادل اطلاعات حساس قضایی فراهم می‌کند؛ با استقرار این شبکه، خدمات قضایی مردم در محیطی مستقل از اینترنت معمولی انجام خواهد شد تا قطعی‌های مکرر شبکه جهانی، خللی در کار مراجعان ایجاد نکند.

حذف اینترنت عمومی برای امنیت و سرعت بالاتر

مهم‌ترین ویژگی این طرح، بی‌نیاز شدن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اینترنت عمومی است؛ برای جلوگیری از هرگونه نفوذ و هک، اطلاعات در یک شبکه داخلی و صرفاً از طریق اتصالات کابلی و رادیویی امن جابه‌جا می‌شوند که این کار سرعت و امنیت خدمات را به شدت بالا می‌برد. با پیوستن بیش از ۱۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور به این شبکه اختصاصی، پیش‌بینی می‌شود پایداری سیستم‌ها، سرعت انجام کار مراجعان و امنیت حریم خصوصی شهروندان به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.