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مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد همه متهمان نزاع خونین طرشت در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: چندی پیش در یک نزاع دستهجمعی در محله طرشت که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، تیمهای عملیات ویژه پلیس اطلاعات با اشراف اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
بر اساس این گزارش در جریان عملیات اولیه و همزمان با اجرای طرح مهار، مأموران پلیس پس از تعقیب و گریزی نفسگیر، موفق شدند دو نفر از عاملان اصلی نزاع را هنگام فرار دستگیر کنند. با این حال، دو متهم دیگر با مخفی شدن از محل متواری شدند.
بررسیهای اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیس در ادامه نشان داد متهمان متواری در مخفیگاهی واقع در محدوده خیابان آزادی پنهان شدهاند. مأموران پس از شناسایی محل اختفای آنان، در عملیاتی غافلگیرانه و مقتدرانه هر دو متهم را نیز دستگیر کردند.
این گزارش می افزاید: در بازرسی از متهمان، آلات جرم شامل یک قبضه نیمچه و چند قبضه چاقو کشف و ضبط شد. این اقلام به همراه مستندات پرونده و اظهارات شکات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.