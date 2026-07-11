به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: چندی پیش در یک نزاع دسته‌جمعی در محله طرشت که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، تیم‌های عملیات ویژه پلیس اطلاعات با اشراف اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش در جریان عملیات اولیه و همزمان با اجرای طرح مهار، مأموران پلیس پس از تعقیب و گریزی نفس‌گیر، موفق شدند دو نفر از عاملان اصلی نزاع را هنگام فرار دستگیر کنند. با این حال، دو متهم دیگر با مخفی شدن از محل متواری شدند.

بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیس در ادامه نشان داد متهمان متواری در مخفیگاهی واقع در محدوده خیابان آزادی پنهان شده‌اند. مأموران پس از شناسایی محل اختفای آنان، در عملیاتی غافلگیرانه و مقتدرانه هر دو متهم را نیز دستگیر کردند.

این گزارش می افزاید: در بازرسی از متهمان، آلات جرم شامل یک قبضه نیمچه و چند قبضه چاقو کشف و ضبط شد. این اقلام به همراه مستندات پرونده و اظهارات شکات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.