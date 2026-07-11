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دومین اردوی تیم ملی کاراته در بخش کاتا به میزبانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وحید حیدریان رئیس هیئت کاراته اصفهان گفت: اصفهان قطب کاراته کشور هست و با برگزاری این اردوها تجربیات ورزشکارن، داوران و مربیان انتقال داده میشود و به ارتقای کارته در استان کمک میکند.
نماینده کمیته فنی فدراسیون کاراته کشور نیز گفت: این اردوی در دو گروه تیمی و انفرادی تشکیل و در ردههای پایه نوجوانان، جوانان و امید برگزار شد
رسول کاظمی افزود: تا کنون دو اردو در شیراز و اصفهان برگزار شده و اردوهای سوم و چهارم در استانهای آذربایجان شرقی و کیش برگزار میشود.
وی گفت: نفرات برتر این اردو در مسابقات آسیای میانه، آسیایی، جهانی و المپیک جوانان شرکت کنند.