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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام تغییر طرح حمایتی از شرکتهای دانشبنیان، از واگذاری بخشی از خدمات به پارکهای علم و فناوری و صندوقهای پژوهش و فناوری با هدف همافزایی منابع و ارتقای سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر اصغر نورالهزاده در نشست هماندیشی پارکهای علم و فناوری سراسر کشور با معاون علمی رئیسجمهور که از صبح امروز در حال برگزاری است، با اشاره به تغییر پارادایم مورد نظر معاونت علمی برای توسعه فناوری و تأمین مالی، گفت: ما هم اقداماتی را مبتنی بر همین تغییر پارادایم، اجرایی کردیم تا نقش صندوق در این پارادایم جدید توسعه فناوری ترسیم شود.
نورالهزاده با اشاره به نقش صندوق نوآوری در این تغییر پارادایم و در معماری جدید فناوری، اضافه کرد: ما چند شاخص کلان برای اکوسیستم داریم؛ از جمله اینکه فروش شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰۰ همت بوده و ارزش افزودهای که این شرکتها ایجاد کردهاند، ۵۲۰ همت است.
وی سهم تولیدات دانشبنیان در GDP کشور را ۷ دهم درصد عنوان کرد و یادآور شد: پیشبینی میشود در برنامه هفتم این سهم به حدود ۷ درصد شود؛ یعنی حداقل ۱۰ برابر. به همین دلیل این تغییر پارادایم لازم بوده تا بتوانیم به این هدف برسیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه آنچه مسلم است، ادامه مسیر گذشته ما را به این هدف نمیرساند؛ خاطر نشان کرد: بنابراین نیاز به اصلاح مسیر داریم. یکی از این اصلاحات، پررنگتر شدن نقش پارکهاست و ما بر این اساس این طراحی را انجام دادیم تا با معماری جدید منطبق باشد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد صندوق نوآوری در همکاری با پارکهای علم و فناوری و صندوقهای پژوهش و فناوری، یادآور شد: میخواهیم این همکاری را در این دوره ارتقاء دهیم. ما میخواهیم حداقل ورود را به شرکتهای دانشبنیان داشته باشیم و بیشترین کارها از طریق پارکهای علم و فناوری و صندوقهای پژوهش و فناوری انجام شود.
نورالهزاده افزود: بنابراین به اصلاحات ساختاری و اساسنامهای در صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سی وی سی نیاز داریم. این موضوع بررسی شده و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد تا این اصلاحات انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سیوی سی، اظهار کرد: با سرمایههای موجود، تحقق چنین تحولی امکانپذیر نیست. سرمایه صندوقهای استانی در حال حاضر بسیار پایین است و اگر بخواهیم از افزایش ۷ تا ۱۰ برابری سهم دانشبنیان در GDP صحبت کنیم، با این اعداد اصلا شدنی نیست.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه ما میخواهیم همکاری با پارکها و همچنین صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سی وی سی را توسعه دهیم، یادآور شد: همچنین علاقهمندیم بخشی از هزینه دورههای آموزشی را که صندوق پرداخت میکند، از طریق پارکها تأمین کنیم تا پارکها متولی برگزاری این دورهها برای شرکتهای دانشبنیان باشند.
در حوزه مشاوره نیز همین رویکرد را دنبال میکنیم. بخشی از هزینههای توانمندسازی و مشاوره شرکتها هم اکنون به صورت مستقیم پرداخت میشود، اما علاقهمندیم این کار را با همکاری پارکها پیش ببریم تا نقش پارکها در این زمینه پررنگتر شود. برگزاری رویدادهای مختلف نیز با همکاری پارکها انجام خواهد شد و ما نیز بهعنوان اسپانسر در این رویدادها حضور خواهیم داشت.
نورالهزاده با اشاره به هماهنگی منابع مالی صندوق با صندوقهای پژوهش و فناوری، گفت: در حوزه منابع، حتما میخواهیم منابع مالی را با منابع صندوقهای پژوهش و فناوری همافزا کنیم. در حال حاضر صندوقهای پژوهش و فناوری کار خودشان را میکنند و ما کار خودمان را و هیچ همافزایی میان منابع ما و منابع صندوقها وجود ندارد.
وی افزود: البته منابع ما همیشه در قالب خط اعتباری یا تسهیلات در اختیار صندوقها قرار میگیرد و این خودش کمک میکند، اما منابع صندوقها هیچوقت برای اهرم شدن با منابع ما و اسکیل شدن در سطحی بالاتر، در راستای سیاستهای توسعه فناوری بهکار گرفته نشده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: بنابراین بعد از این میخواهیم تمام خطوط اعتباری و منابع را با صندوقها اهرم کنیم؛ یعنی برخلاف وضعیت فعلی که فقط ما بهصورت یکطرفه منابع را تأمین میکردیم، این مدل را تغییر دهیم.
نورالهزاده بر ضرورت همافزایی و اهرمسازی منابع تأکید کرد و ادامه داد: منابع صندوق باید با منابع صندوقهای پژوهش و فناوری ترکیب شود؛ در غیر این صورت، روند پرداخت منابع به شکل فعلی متوقف خواهد شد، چرا که خروجی مورد نظر و مقیاسگیری مطلوب محقق نمیشود.
وی یکی دیگر از برنامههای این صندوق را ارائه ضمانتنامههای اتکایی به صندوقهای پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر چنین ضمانتنامهای وجود ندارد و صندوقها به صورت مستقل عمل میکنند؛ هدف ما این است که با ارائه این ضمانتنامهها، اعتماد در اکوسیستم فناوری افزایش یابد تا ذینفعان و دستگاههای اجرایی اطمینان حاصل کنند که پشتوانه ضمانتهای صادر شده، صندوق نوآوری و شکوفایی است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه سرمایهگذاریهای جسورانه، گفت: این صندوق قصد دارد مدل سرمایهگذاریهای مشترک را توسعه دهد. در حال حاضر سرمایهگذاریها به صورت انفرادی انجام میشود، اما ما قصد داریم کارگزاری سرمایهگذاریهای جسورانه را به CVCها بسپاریم تا ضمن اهرم شدن منابع، نظارت دقیقتری بر حوزههای راهبردیِ مورد تأکید قانونگذار صورت گیرد.
نورالهزاده ادامه داد: این صندوق از استقلال واحدهای تحقیق و توسعه در پارکهای علم و فناوری حمایت میکند و قصد دارد بخشی از عملیات و کارگزاریهای خود را به این پارکها تفویض کند. تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و سولههای نیمه صنعتی پارکها از طریق تسهیلات و سرمایهگذاری، محور مهم دیگر این همکاری است که در راستای تفاهمنامهای که چند ماه پیش با وزارت علوم منعقد شد، پیگیری میشود.
وی بر محورهای اصلی این تفاهمنامه تأکید کرد و ادامه داد: ارتقای توان مالی صندوقهای پژوهش و فناوری، حمایت از توسعه فضاهای تخصصی و آزمایشگاهی، کمک به ایجاد اشتغال تخصصی و اجرای طرحهایی همچون دستیار فناوری از جمله برنامههای مشترکی است که با همکاری وزارت علوم و پارکهای علم و فناوری اجرایی خواهد شد تا ظرفیت ارائه خدمات مالی به شرکتهای دانشبنیان استانی به سطح مطلوب ارتقاء یابد.