به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت : ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان اسفراین روز گذشته با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتیگراد، رکورد بیشینه دمای روزانه خود در دوره آماری را جابه‌جا کرد.

نوربخش داداشی افزود: پیش از این، بیشترین دمای ثبت شده در این ایستگاه ۴۲.۴ درجه سانتیگراد بود که در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده بود و اکنون این رکورد با افزایش دما شکسته شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: دمای ۴۴ درجه سانتیگراد ثبت شده در ایستگاه اسفراین، بالاترین دمای ثبت شده در استان طی سال شمسی جاری تاکنون به شمار می‌رود و نشان‌دهنده شدت موج گرما در منطقه است.

داداشی خاطرنشان کرد: با وجود ثبت این رکورد در اسفراین، بیشترین دمای دوره آماری امسال در استان مربوط به ایستگاه پیش‌قلعه با ۴۶ درجه سانتیگراد بوده است.