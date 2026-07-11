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رکورد بیشینه دمای ثبت شده در دوره آماری ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اسفراین شکسته شد و گرمترین روز سال جاری در شهرستان اسفراین به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت : ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان اسفراین روز گذشته با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتیگراد، رکورد بیشینه دمای روزانه خود در دوره آماری را جابهجا کرد.
نوربخش داداشی افزود: پیش از این، بیشترین دمای ثبت شده در این ایستگاه ۴۲.۴ درجه سانتیگراد بود که در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده بود و اکنون این رکورد با افزایش دما شکسته شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: دمای ۴۴ درجه سانتیگراد ثبت شده در ایستگاه اسفراین، بالاترین دمای ثبت شده در استان طی سال شمسی جاری تاکنون به شمار میرود و نشاندهنده شدت موج گرما در منطقه است.
داداشی خاطرنشان کرد: با وجود ثبت این رکورد در اسفراین، بیشترین دمای دوره آماری امسال در استان مربوط به ایستگاه پیشقلعه با ۴۶ درجه سانتیگراد بوده است.