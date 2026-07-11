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معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با قدردانی از همراهی مردم، دستگاههای اجرایی و فعالان صنعت گردشگری در برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، این رخداد تاریخی را نماد اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و تجلی ظرفیتهای مدیریتی و سرمایه اجتماعی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنیبندپی ، در پیامی ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم و تلاش همه دستگاههای اجرایی در برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، این حضور کمنظیر را جلوهای ماندگار از همبستگی ملی، وفاداری تاریخی و قدرت معنوی ملت ایران توصیف کرد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: خانواده بزرگ گردشگری کشور در این آزمون ملی، با حضوری مسئولانه، هماهنگ و شبانهروزی، نقش مؤثری در خدمترسانی به میلیونها زائر و شرکتکننده ایفا کرد.
وی با بیان اینکه این اجتماع عظیم، فراتر از یک آیین سوگواری، به نمایشگاه اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و پیوند عمیق مردم با هویت، استقلال و سرنوشت مشترک ایران تبدیل شد، افزود : شکوه این حماسه تاریخی، حاصل مشارکت آگاهانه مردم و هماهنگی مثالزدنی میان دولت، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی و بخشخصوصی بود؛ همافزایی ارزشمندی که الگویی موفق از مدیریت یک رویداد ملی در تراز جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
بندپی با اشاره به مسئولیتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این رویداد ملی گفت : به دنبال تاکیدها، رهنمودها و حمایتهای سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ستاد ویژه هماهنگی خدمات سفر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در هفتادمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و با حضور نمایندگان ۲۶ دستگاه عضو تشکیل شد تا تمامی ظرفیتهای ملی برای ارائه خدمات شایسته به زائران و شرکتکنندگان بسیج شود.
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر افزود: این ستاد با برگزاری پنج نشست تخصصی و مستمر، ضمن ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، استانداریها و فعالان بخش خصوصی، برنامهریزی جامعی را برای تأمین اسکان، پذیرایی، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز زائران در استانهای میزبان دنبال کرد و با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود، زمینه خدمترسانی مطلوب به خیل عظیم شرکتکنندگان را فراهم کرد.
وی از حمایتهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تلاش شبانهروزی مدیران، کارکنان و فعالان سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور، بهویژه استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، صمیمانه قدردانی کرد و گفت: برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر، حضور میدانی و روحیه مسئولیتپذیر همکاران، نقش تعیینکنندهای در ارائه خدمات شایسته و مدیریت مطلوب این رویداد تاریخی ایفا کرد.
معاون گردشگری همچنین از خانواده بزرگ صنعت گردشگری کشور، شامل مدیران و کارکنان هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه حملونقل، مراکز پذیرایی، تشکلهای حرفهای و صنفی، اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و همه دستاندرکاران خدمترسانی قدردانی کرد و افزود: مسئولیتپذیری، تعهد حرفهای، مهماننوازی ایرانی و مشارکت صادقانه این مجموعه، نقش مهمی در آرامش، نظم و کیفیت خدماترسانی به زائران ایفا کرد.
بندپی تاکید کرد: مدیریت شایسته چنین اجتماع عظیمی، برآمده از سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، همدلی ملی، مسئولیتپذیری اجتماعی و اراده مشترک همه خدمتگزارانی بود که خدمت به مردم را افتخاری ملی و وظیفهای معنوی دانستند.
وی گفت : تجربه موفق این رویداد ملی، بار دیگر نشان داد که خانواده بزرگ گردشگری ایران در بزنگاههای تاریخی، علاوه بر ایفای مأموریتهای تخصصی خود، میتواند بهعنوان یکی از ارکان مؤثر قدرت نرم، انسجام اجتماعی و سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران، نقشی تعیینکننده در مدیریت رویدادهای بزرگ ملی ایفا کند.
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون برای همه خدمتگزاران این عرصه، ابراز امیدواری کرد که تداوم این روحیه ارزشمند، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمترسانی، تقویت همبستگی ملی و اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی باشد.