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پروانه استاندارد لولههای پیویسی با نام تجاری «تهران اتصالات» باطل شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، پروانه کاربرد علامت استاندارد مربوط به فراورده لوله پیویسی تخلیه و تهویه (هواکش) فاضلابی، با نام تجاری "تهران اتصالات" و کد ۱۰ رقمی ۶۶۲۲۹۰۱۸۹۴، توسط کارشناسان این اداره کل استاندارد استان تهران ابطال شد. علت این اقدام، رعایت نکردن الزامات استاندارد ملی و کیفیت پایینتر از حد مجاز اعلام شده است.
بر این اساس، واحد تولیدی مذکور هیچگونه مجوزی برای تولید و عرضه این محصول در بازار نخواهد داشت و هرگونه تولید، توزیع و فروش آن ممنوع است.
این اقدام در راستای نظارت مستمر بر کیفیت فراوردههای مشمول استاندارد اجباری و صیانت از حقوق مصرفکنندگان صورت گرفته است.