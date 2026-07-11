به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، پروانه کاربرد علامت استاندارد مربوط به فراورده لوله پی‌وی‌سی تخلیه و تهویه (هواکش) فاضلابی، با نام تجاری "تهران اتصالات" و کد ۱۰ رقمی ۶۶۲۲۹۰۱۸۹۴، توسط کارشناسان این اداره کل استاندارد استان تهران ابطال شد. علت این اقدام، رعایت نکردن الزامات استاندارد ملی و کیفیت پایین‌تر از حد مجاز اعلام شده است.

بر این اساس، واحد تولیدی مذکور هیچگونه مجوزی برای تولید و عرضه این محصول در بازار نخواهد داشت و هرگونه تولید، توزیع و فروش آن ممنوع است.

این اقدام در راستای نظارت مستمر بر کیفیت فراورده‌های مشمول استاندارد اجباری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است.