تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی چین، آفریقا را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این دیدار که دیروز (۱۹ تیرماه) صورت گرفت، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر صفر مقابل روآندا، قهرمان آفریقا، به پیروزی رسید.

فرزانه حیدری ملی‌پوش هرمزگانی در ترکیب اصلی تیم ملی ایران به میدان رفت و بتول مهران پور نیز به عنوان کمک مربی، کادر فنی تیم ملی را همراهی کرد.

تیم ملی ایران قرار بود امروز در دومین دیدار خود برابر کنیا به میدان برود، اما این مسابقه بعلت نامساعد بودن شرایط جوی برگزار نشد.

رقابت‌های والیبال نشسته بانوان قهرمانی جهان، علاوه بر تعیین تیم‌های برتر، جنبه انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را نیز دارد و دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در این رویداد را کسب خواهند کرد.

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