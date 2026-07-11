معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان تهران از استقرار ۳۳۳ نیروی عملیاتی و ۴۴ دستگاه خودرو در ۱۱ منطقه دارای حریم شهر تهران خبر داد و گفت: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بیش از ۲۱۴ هزار مترمربع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت شناسایی و رفع اثر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد معظمی، با اشاره به نظارت شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران بر ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت گفت: شرکت شهربان در ۱۱ منطقه که دارای حریم هستند، مأموریت دارد و با ۳۳۳ نفر نیرو و ۴۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت (برای مناطقی که دارای مسیر صعب العبور هستند) در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز فعالیت می‌کند.

وی با اشاره اینکه نیروهای این مجموعه در ۲۷ ناحیه و ۱۱ منطقه مستقر هستند، گفت: اداره حریم‌بان شهرداری تهران در ۱۴ نقطه از گلوگاه‌های اصلی مناطق شمالی، دکل و دوربین کنترل مصالح نصب کرده که از این طریق، تردد خودروهای حامل مصالح به صورت هوشمند رصد می‌شود.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، افزود: در نظارت هوشمند ، نیروهای شرکت شهربان روزانه در حال گشت زنی بوده و با استفاده از سامانه جامع شهربان به صورت برخط قدام به ثبت وقایع در نواحی و گزارش دهی تخلفات می‌کنند.

معظمی همچنین با اشاره به آمارها درباره برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در پایتخت، گفت: با همکاری اداره کل حریم معاونت شهرسازی و معماری و شهرداران نواحی، بعد از شناسایی و ثبت تخلفات در حریم و طی مراحل قانونی، این تخلفات رفع اثر می‌شود.

به گفته وی پارسال در مجموع ۲۱۴ هزارو ۱۹۴ متر مربع از ساخت و سازهای غیر مجاز پس از شناسایی، رفع اثر شدند.