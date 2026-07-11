به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نجفیان پدر شهید والامقام سردار حاج جواد نجفیان به فرزند شهیدش پیوست.

مرحوم «محمد علی نجفیان» پدر «شهید سردار حاج جواد نجفیان» از مدافعان وطن بعد از روز‌ها تحمل فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر وی بر دوش مردم شهید پرور روستای نادرگلی و با حضور مسئولان تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

این شهید والامقام سال گذشته در پی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به یک مرکز آموزشی در تبریز به‌همراه چهار نفر از دلاورمردان مدافع وطن به شهادت رسیده بود.