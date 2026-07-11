به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا علیزاده، سرمربی تیم والیبال پسران نوجوان ایران در آستانه شروع مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا در هایکو چین، اظهار داشت: خوشبختانه بعد از سفری ۲۰ ساعته از تهران به هایکو، امروز بازیکنان تمرین خوبی انجام دادند.

وی گفت: صبح یک نوبت تمرین بدنسازی و حرکات کششی داشتیم و عصر هم در سالن اصلی مسابقات تمرین توپی داشتیم.

سرمربی تیم والیبال ایران افزود: تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و برای شروع مسابقات قهرمانی آسیا آماده هستیم.

شاگردان عبدالرضا علیزاده از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فردا (یکشنبه ۲۱ تیر) در نخستین بازی خود در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف فیلیپین می‌روند.