به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید رضا چعبی در ۱۵ دی ماه ۱۳۸۵ در شهرستان اهواز چشم به جهان گشود. پدرش حمزه و مادرش مریم نام داشت، وی در خانواده‌ای متدین و سرشار از محبت رشد یافت و در کنار دو خواهر خود، تربیت دینی و فضای آرام خانه را تجربه کرد.

دوران کودکی اش در محیطی صمیمی و مهربان گذشت. اگرچه شیطنت‌های کودکانه و شیرینی داشت، اما بیشتر اطرافیان او را با شخصیتی خجالتی، مؤدب و متین به یاد می‌آوردند؛ نوجوانی کم‌حرف که احترام را در عمل نشان می‌داد.

در میان دوستان، به صمیمیت و غیرت شناخته می‌شد؛ جوانی که مراقب اطرافیان بود و دغدغه خانواده را از دل بیرون نمی‌گذاشت. در خانه نیز احترامش به پدر مثال‌زدنی بود؛ با وجود ارادت عمیق، هرگز صدایش را بلند نمی‌کرد و سکوت همراه با بغض فرو خورده اش نشانه ادب و تربیت او بود.

داغ مادر؛ نقطه عطف زندگی

در ۱۷ سالگی، از دست دادن مادر برای وی بزرگ‌ترین آزمون روحی بود. با این حال، با تکیه بر ایمان قلبی و صبر، دوباره برخاست و در این روز‌های دشوار، پیوند عاطفی اش با خواهرانش نزدیک‌تر و عمیق‌تر شد.

پایان تحصیل و انتخاب راه خدمت

شهید رضا چعبی تحصیلات خود را در رشته حرفه‌ای معماری به پایان رساند و موفق به دریافت مدرک دیپلم شد. پس از آن، با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌های پدر با اصرار و انگیزه‌ای والا راه خدمت سربازی را انتخاب کرد تا وظیفه‌اش را نسبت به وطن کامل کند.

سنگ صبور خانواده

رؤیای وی ساده و روشن بود کار کردن و ساختن خانواده‌ای پایدار روز‌های خدمت را می‌شمرد تا به خانه برگردد و زندگی اش را آغاز کند. با این همه، حتی در سختی‌های سربازی، دغدغه دیگران را داشت و با مهربانی، سنگ صبور خانواده بود.

شهادت در آستانه بازگشت

سرانجام در حالی که فقط پنج روز از خدمت سربازی‌اش باقی مانده بود و همه چشم‌انتظار بازگشت رضا بودند، تقدیر چنین رقم خورد که یک روز پس از شهادت پسرعمویش، او نیز در پی حملات موشکی آمریکایی و صهیونیستی در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید و به لقاءالله پیوست.

پیکر پاک رضا چعبی پس از تشییعی باشکوه بر دستان مردم شهیدپرور و قدرشناس در گلزار شهدای بهشت‌آباد اهواز به خاک سپرده شد.