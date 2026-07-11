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فرماندار میبد در بازدیدهای سرزده از شهرداری بفروئیه و اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان میبد، ضمن بررسی روند پاسخگویی به مردم، بر تسریع اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و از آغاز عملیات روکش آسفالت ۱۵ کیلومتر از محورهای شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید مهدی طباطبائی فرماندار میبد، صبح امروز به صورت سرزده از شهرداری بفروئیه و اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان میبد بازدید کرد.
این بازدیدها با هدف ارزیابی نحوه حضور بهموقع مدیران و کارکنان، بررسی روند پاسخگویی به ارباب رجوع و رصد مسائل و مشکلات دستگاههای اجرایی صورت گرفت.
در بازدید از شهرداری بفروئیه، برنامههای این مجموعه در حوزه اجرای طرحهای عمرانی و جذب سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصطفی عباسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد که در این بازدید حضور داشت، با تأکید بر حمایت استانداری از طرحهای درآمدزا، گفت: از هرگونه سرمایهگذاری شهرداریها در راستای ایجاد درآمد پایدار حمایت میکنیم و شهرداری بفروئیه میتواند طرحهای خود را در این زمینه معرفی کند.
فرماندار میبد سپس در بازدید از اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان، مهمترین اولویتها و طرحهای این اداره را مورد پایش قرار داد.
طباطبائی با اشاره به تعهد استان یزد برای روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر از محورهای شهرستان میبد، اظهار کرد: اجرای ۱۵ کیلومتر از این طرح، از امروز آغاز شده است.
وی همچنین پیگیری اجرای طرحهای ایمنسازی و آشکارسازی راهها، تکمیل روشنایی مسیر میدان آیتالله خامنهای تا پل خورشید، زیرسازی مسیر دو کیلومتری روضه رضوان تا بینراهی سومیا با مشارکت راهداری و شهرداری، بهرهبرداری از راهدارخانه ندوشن تا پایان سال، تکمیل روشنایی میدان نیوک و نصب علائم هشداردهنده در کریدورهای اصلی و فرعی را از دیگر اولویتهای حوزه راهداری برشمرد و بر تسریع در اجرای این طرحها تأکید کرد.