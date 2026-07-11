در بسته روایت بیستم تیرماه از بدرقه و وداع با رهبرشهید انقلاب در کربلا تا باید برای کشور ایران برخاست به تصویر کشیده شده است.

روایت های مردمی از بدرقه و وداع با قائد شهید امت

روایت های مردمی از بدرقه و وداع با قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در این بسته تجمع‌های شبانه مردم سمیرم در حمایت از ایران همیشه سرافراز روایت شده است.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.