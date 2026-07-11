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اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در استان هشدار قرمز صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه لغایت اواخر وقت روز جمعه ۲۶ تیر ماه احتمال افزایش دما و رخداد دماهای ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری با اشاره به احتمال وقوع گرمازدگی، افزایش شدید مصرف حاملهای انرژی، آتش سوزی در مراتع و مزارع و انتظار خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری بیان کرد: توصیه میشود صرفه جویی در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری
در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی-، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب و خودداری از رها کردن زبالههای براق درطبیعت مورد توجه قرار گیرد.