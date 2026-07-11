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نخستین واحد نمایشی سایبان در باغات انار شهرستان بردسکن با هدف کاهش خسارات محیطی، مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش کیفیت محصول به بهرهبرداری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن در حاشیه بازدید از سایت الگویی احداث سایبان در روستای شفیعآباد گفت: این طرح در سطح یک هکتار با تخصیص ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تبصره ۲ به اجرا رسیده است.
مسروری افزود: این طرح بهعنوان یک مدل عملیاتی برای سنجش کارایی سازههای نوین در باغات انار طراحی شده و نتایج حاصل از آن میتواند نقشه راه توسعه باغبانی پایدار در منطقه باشد.
مدیر جهاد کشاورزی بردسکن به مزایای فنی این طرح اشاره کرد و گفت: تکنولوژی سایبان با تعدیل تابش مستقیم خورشید، از عارضه شایع آفتابسوختگی در انار جلوگیری کرده و با کاهش دما و سرعت باد در فضای باغ، موجب کاهش ۵۰ درصدی تبخیر و تعرق میشود که این شاخص در شرایط خشکسالی کنونی، دستاوردی بسیار حائز اهمیت است.
مسروری همچنین با تأکید بر تأثیر این سازهها در کاهش خسارت آفات گفت: ایجاد سد فیزیکی در برابر آفات، ضمن ارتقای سلامت محصول، هزینههای ناشی از سمپاشیهای مازاد را بهطور چشمگیری کاهش داده و صرفه اقتصادی باغدار را تضمین میکند.
وی گفت: این طرح بهعنوان الگویی از پیوند دانش نوین با کشاورزی بومی، گام مهمی در جهت تابآوری بخش کشاورزی بردسکن در برابر تغییرات اقلیمی و ارتقای ضریب امنیت غذایی منطقه محسوب میشود.