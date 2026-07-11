به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور افزود: این مصیبت بزرگ را به ملت ایران، جهان اسلام و همه دلبستگان اسلام و انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به جایگاه امام شهید در حوزه‌های علمیه گفت: ایشان از پرورش‌یافتگان حوزه بودند و همه ظرفیت‌های علمی، فکری و شخصیتی خود را در حوزه به فعلیت رساندند. منشأ این رشد، حوزه‌های علمیه بود؛ ازاین‌رو، امام شهید را باید از ثمرات بارور حوزه و به تعبیر خودم «تاج حوزه» دانست؛ همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) نیز از ثمرات بزرگ حوزه‌های علمیه بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: نکته مهم این است که خود ایشان نیز همواره همین نگاه را نسبت به خویش داشت. اگر فردی دانشگاهی باشد، هویت علمی و مسیر رشد خود را بر پایه دانشگاه تعریف می‌کند، اما امام شهید همواره خود را یک حوزوی معرفی می‌کرد و همه رشد، حیات علمی و شخصیت خود را برخاسته از حوزه می‌دانست. همین نگاه، نشان‌دهنده اعتقاد عمیق ایشان به جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه بود.

آیت‌الله غروی با بیان اینکه امام شهید برای حوزه رسالت گسترده‌ای قائل بودند، اظهار کرد: از نگاه ایشان، حوزه باید بتواند معارف اسلامی و الهی را تا آنجا که ممکن است به‌درستی دریافت کند، آنها را متناسب با نیازهای روز تبیین کند و با زبانی که برای مخاطب امروز قابل فهم باشد، به جامعه منتقل سازد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: حوزه تنها مسئول انتقال معارف دینی نیست، بلکه باید توان دفاع معرفتی از دین را نیز داشته باشد. به همین دلیل، رسالت حوزه، فهم دین، تبیین دین، انتقال دین و دفاع از معارف اسلامی در برابر شبهات و جریان‌های فکری است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امام شهید معتقد بودند اگر معارف الهی و اجتماعی اسلام به‌درستی فهم و برای مردم تبیین شود، جامعه حقیقت دین را درک خواهد کرد و این شناخت، زمینه گرایش آگاهانه مردم به دین را فراهم می‌سازد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اخلاق را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید امام شهید دانست و گفت: ایشان معتقد بودند اخلاق تنها به دانستن مفاهیم اخلاقی محدود نمی‌شود، بلکه اخلاق زمانی تحقق پیدا می‌کند که این مفاهیم در وجود انسان تعین و تحقق یابد و در رفتار، گفتار و شخصیت او آشکار شود. بر همین اساس، ایشان همواره تأکید داشت حوزویان باید مظهر اخلاق الهی و اخلاق اسلامی باشند و این اخلاق را با اخلاص در رفتار، گفتار و تعامل با مردم به نمایش بگذارند.

آیت‌الله غروی تبلیغ را از دیگر محورهای مهم مورد تأکید امام شهید برشمرد و اظهار کرد: از نگاه ایشان، همه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تدریس و تحقیق در حوزه باید در نهایت به تبلیغ اسلام و رساندن پیام حقیقی دین به مردم منتهی شود و اسلام ناب با زبان مناسب به جامعه معرفی گردد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نگاه تمدنی امام شهید گفت: ایشان حوزه را زمینه‌ساز تحقق تمدن الهی ـ اسلامی می‌دانستند و معتقد بودند بخش نرم افزاری این تمدن، یعنی تولید اندیشه، فرهنگ و معارف اسلامی، بر عهده حوزه‌های علمیه است و حوزه باید این مبانی را ترسیم، تبیین و در جامعه نهادینه کند.

وی افزود: تحقق این رسالت نیازمند توسعه رشته‌های تخصصی، تربیت نیروهای متخصص، بهره‌گیری از زبان‌های مختلف و حضور حوزه در عرصه‌های متنوع علمی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه، فلسفه اسلامی را از دیگر دغدغه‌های مهم امام شهید برشمرد و گفت: ایشان معتقد بودند فلسفه، زبان عقل است و از طریق آن می‌توان حقایق دین را حتی برای کسانی که متدین نیستند نیز تبیین کرد و به بسیاری از پرسش‌ها و شبهات پاسخ داد. از همین رو، امام شهید بر تقویت فلسفه اسلامی در حوزه، سرمایه‌گذاری در این عرصه و مدیریت جریان فلسفه توسط حوزه‌های علمیه تأکید ویژه داشت و در عمل نیز با حمایت از فعالیت‌های علمی و شکل‌گیری مجموعه‌هایی همچون مجمع عالی حکمت و فلسفه، تحقق این هدف را دنبال کرد.

آیت‌الله غروی تصریح کرد: اعتقاد ایشان این بود که اگر فلسفه‌ای صحیح، سالم و به دور از اندیشه‌های انحرافی شکل بگیرد، باید در متن حوزه‌های علمیه رشد کند و مسئولیت هدایت آن نیز بر عهده حوزه باشد.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط مستمر رهبر شهید با حوزه‌های علمیه گفت: شورای عالی حوزه مسئول سیاست‌گذاری و تصویب برنامه‌های کلان حوزه است و اعضای آن باید به تأیید مراجع معظم تقلید و رهبر معظم انقلاب برسند.

آیت‌الله غروی افزود: در دوره‌های مختلف، اعضای شورای عالی پس از تأیید ایشان انتخاب می‌شدند و در دیدارهای مستمر با رهبر شهید، دیدگاه‌ها و رهنمودهای ایشان درباره مسائل حوزه مورد توجه قرار می‌گرفت. افزون بر این، پیام‌هایی که ایشان خطاب به حوزه‌های علمیه صادر می‌کرد نیز بیانگر مطالبات و انتظارات ایشان از حوزه بود.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تأکیدهای رهبر شهید، انقلابی‌بودن حوزه‌های علمیه بود، اظهار کرد: ایشان معتقد بودند حوزه علمیه منشأ شکل‌گیری انقلاب اسلامی است، بنابراین اگر انقلاب بخواهد مسیر صحیح خود را ادامه دهد و از انحراف‌ها مصون بماند، باید ارتباطی مستحکم میان حوزه و نظام اسلامی برقرار باشد.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: از نگاه امام شهید، حوزه باید نسبت به مسائل نظام و نیازهای جامعه احساس مسئولیت کند، مبانی فکری و معرفتی نظام اسلامی را تبیین کند و در کنار حمایت از نظام، اگر انحراف یا کج‌روی مشاهده کرد، آن را با خیرخواهی، گفت‌وگو، تذکر و روشنگری اصلاح کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: رهبر شهید حتی به برخی مجموعه‌های حوزوی توصیه می‌کردند نسبت به مسائل حوزه و نظام اشراف داشته باشند و در صورت مشاهده آسیب یا کج‌روی، آن را از طریق گفت‌وگو و انتقال صحیح مطالب پیگیری کنند.

آیت‌الله غرور در پایان تصریح کرد: رهبر شهید نگاهی جامع و همه‌جانبه به حوزه‌های علمیه داشتند و معتقد بودند اگر نظام اسلامی بخواهد به رشد و تکامل لازم دست یابد، باید ارتباط حوزه و نظام همواره مستحکم باشد و حوزه نیز با حضور فعال در عرصه‌های مختلف، نقش علمی، فکری، فرهنگی و دینی خود را در هدایت جامعه و پیشبرد اهداف نظام اسلامی ایفا کند.