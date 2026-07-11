به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، وحید واسطه با بیان اینکه انسداد این چاه‌ها برای حفاظت و صیانت از منابع آب، اجرای قانون توزیع عادلانه آب و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی انجام شده است، افزود: با این اقدام سالانه یک میلیون و ۲۲۱ هزار مترمکعب در مصرف منابع آب صرفه‌جویی می‌شود.

واسطه از کشاورزان خواست برای هرگونه بهره‌برداری جدید از منابع آب زیرزمینی، مجوز‌های لازم را از شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی دریافت کنند تا ضمن بهره‌برداری اصولی، از وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع آب جلوگیری شود.