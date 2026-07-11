مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد؛
ضرورت توجه به حرف اختصاصی استان و کد شناسایی کالا هنگام خرید
شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا و دیگر محصولات باید به علامت استاندارد، حرف اختصاصی استان و کد شناسایی طلاساز توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با هشدار نسبت به خرید طلای اینترنتی گفت: شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا باید به علامت استاندارد، حرف اختصاصی استان و کد شناسایی طلاساز توجه کرده و روی مصنوعات استاندارد، عبارت G به همراه حرف استان و یک عدد درج شده است و خرید از منابع غیرمعتبر اینترنتی میتواند مخاطراتی برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
ضرغامپور افزود: کد استعلام ۱۰۰۰۱۵۱۷ روی کالاهای مشمول استاندارد درج شده و مردم میتوانند با ارسال پیامک به این سامانه، اصالت کالا را استعلام کنند.
کالاهای فاقد استاندارد جمعآوری میشوند
وی یکی از مشکلات موجود را نبود شناسه و کد ملی برخی محصولات عنوان کرد و ادامه داد: کالاهای فاقد نشان استاندارد از سطح بازار جمعآوری و معدوم میشوند که بخشی از این کالاها از سایر استانها وارد بازار کهگیلویه و بویراحمد میشوند، از اینرو توصیه میشود مردم در صورت امکان از تولیدات استاندارد واحدهای تولیدی داخل استان استفاده کنند.
ضرغامپور افزود: نتایج آزمایشهای انجامشده در سامانه مربوطه بارگذاری میشود و برای عموم قابل مشاهده است.
تنها یک پرونده به دادگاه رفت
وی با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات گفت: سال گذشته ۹ کمیسیون تخصصی برگزار شد و از مجموع ۲۷ پرونده بررسیشده، تنها یک پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارجاع شد و سایر موارد در کمیسیونهای مربوطه حلوفصل شدند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تأکید کرد: علاوه بر بازرسیهای میدانی، شکایات مردمی نیز بررسی میشود و شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۵۱۷ تخلفات مربوط به کالاهای فاقد استاندارد را گزارش دهند.