شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا و دیگر محصولات باید به علامت استاندارد، حرف اختصاصی استان و کد شناسایی طلاساز توجه کنند.

ضرورت توجه به حرف اختصاصی استان و کد شناسایی کالا هنگام خرید

ضرورت توجه به حرف اختصاصی استان و کد شناسایی کالا هنگام خرید

لویه و بویراحمد ، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با هشدار نسبت به خرید طلای اینترنتی گفت: شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا باید به علامت استاندارد، حرف اختصاصی استان و کد شناسایی طلاساز توجه کرده و روی مصنوعات استاندارد، عبارت G به همراه حرف استان و یک عدد درج شده است و خرید از منابع غیرمعتبر اینترنتی می‌تواند مخاطراتی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

ضرغامپور افزود: کد استعلام ۱۰۰۰۱۵۱۷ روی کالا‌های مشمول استاندارد درج شده و مردم می‌توانند با ارسال پیامک به این سامانه، اصالت کالا را استعلام کنند.

کالا‌های فاقد استاندارد جمع‌آوری می‌شوند

وی یکی از مشکلات موجود را نبود شناسه و کد ملی برخی محصولات عنوان کرد و ادامه داد: کالا‌های فاقد نشان استاندارد از سطح بازار جمع‌آوری و معدوم می‌شوند که بخشی از این کالا‌ها از سایر استان‌ها وارد بازار کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند، از این‌رو توصیه می‌شود مردم در صورت امکان از تولیدات استاندارد واحد‌های تولیدی داخل استان استفاده کنند.

ضرغامپور افزود: نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در سامانه مربوطه بارگذاری می‌شود و برای عموم قابل مشاهده است.

تنها یک پرونده به دادگاه رفت

وی با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات گفت: سال گذشته ۹ کمیسیون تخصصی برگزار شد و از مجموع ۲۷ پرونده بررسی‌شده، تنها یک پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارجاع شد و سایر موارد در کمیسیون‌های مربوطه حل‌وفصل شدند.