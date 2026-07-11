بورس کالای ایران امروز ۲۰ تیر، میزبان عرضه بیش از ۸۲ هزار تن انواع محصولات فولادی است؛ در این تالار، ۷ گروه محصولی شامل انواع شمش، میلگرد و تیرآهن با قیمت‌های مصوب پایه در دسترس خریداران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز، در مجموع ۸۲ هزار و ۹۹۷ تن محصول فولادی در تالار صنعتی و حراج باز عرضه شد تا روند تأمین نیاز بازار داخلی به مقاطع پایه فولادی دنبال شود.

جزئیات عرضه شمش و مقاطع طویل

در بخش شمش‌های فولادی، ۱۷ هزار و ۴۹۵ تن «شمش بلوم» با قیمت پایه ۶۲۶ هزار و ۴۵ ریال عرضه شده است. همچنین ۱۶ هزار تن «شمش بلوم آلیاژی» نیز با قیمت پایه ۸۱۰ هزار و ۷۹۱ ریال در سبد عرضه امروز قرار دارد.

وضعیت عرضه انواع میلگرد

بخش قابل توجهی از حجم عرضه‌های امروز به انواع میلگرد اختصاص یافته است؛ به طوری که ۲۴ هزار تن «میلگرد آلیاژی» با قیمت پایه ۷۵۸ هزار و ۵۵۶ ریال و ۱۹ هزار و ۳۳۴ تن «میلگرد کلاف» با قیمت ۷۰۴ هزار و ۴۱۰ ریال روی میز فروش رفت. همچنین ۲ هزار و ۲۰ تن «میلگرد» معمولی با قیمت پایه ۶۷۶ هزار و ۴۳۶ ریال و یک هزار و ۲۰۰ تن «میلگرد کلاف آلیاژی» با قیمت پایه ۸۵۲ هزار و ۵۱۵ ریال عرضه شده است.

عرضه تیرآهن

امروز همچنین، تالار صنعتی میزبان ۲ هزار و ۹۴۸ تن «تیرآهن» است که با قیمت پایه ۸۰۸ هزار و ۸۴۵ ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.