به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تمرینات آماده‌سازی و اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران بر شرکت پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ژاپن تا ۲۷ تیرماه در تهران دنبال خواهد شد که خوزستانی‌ها حضور پررنگی در این اردو دارند.

پیام احمدی، پویا دادمرز، علی احمدی‌وفا، مهدی محسن‌نژاد، میلاد رضانژاد، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، حجت رضایی، احمدرضا محسن‌نژاد، علیرضا عبدولی، اهورا بویری، ابوالفضل مهمدی، علیرضا مهمدی، کامران بک‌پیکری، محمدهادی صیدی و امین میرزازاده در این اردو حاضر هستند.

همچنین بابک ولی محمدی در کسوت مربی و ادیب مهمدی به عنوان آنالیزور تیم ملی، با دعوت فدراسیون کشتی در این مرحله از اردوی تدارکاتی حضور دارند.