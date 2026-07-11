به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با شنبه (۲۰ تیرماه) رباب زارع بانوی نیکوکار یزدی، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح پدر مرحومش، حاج حسین زارع، و مادر مرحومش، حاجیه سکینه زارع، برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: همیشه آرزو داشتم یاد و خاطره پدر و مادرم با کاری ماندگار زنده بماند و به اعتقاد من، هیچ خیراتی ارزشمندتر از آن نیست که بتواند گره از زندگی یک انسان باز کند و امیدوارم این هدیه ناچیز، به نیت شادی روح پدر و مادرم، زمینه‌ساز آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آرامش به یک خانواده باشد.