به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛نرگس رمضانی گفت:این استان میزبان اردوی آماده‌سازی تیم ملی راگبی دختران ایران با هدف توسعه ورزش‌های نوین و حمایت از ملی‌پوشان کشور است.

وی افزود: این اردوی تخصصی با سازماندهی هیات انجمن‌های ورزشی استان تا ۲۶ تیر سال جاری با حضور ۳۳ ورزشکار از سراسر کشور در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار می‌شود.

به گفته دبیر انجمن راگبی استان زنجان، برگزاری این اردو در استان زنجان، گامی در راستای معرفی توانمندی‌های زیرساختی این استان در حوزه ورزش‌های انجمنی و همچنین فرصتی برای تعامل ورزشکاران ملی با جامعه ورزشی زنجان است.

وی گفت: مجموعه ورزشی انقلاب با بهره‌گیری از امکانات موجود، میزبان این تیم ملی است تا ملی‌پوشان کشور در شرایطی بهینه برای رقابت‌های پیش‌رو آماده شوند.

در این اردو عسل کاکایی از استان زنجان حضور دارد.