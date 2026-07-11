علیرضا آینه دار با صدور پیامی از عوامل رسانه ملی و فعالان رسانه‌ای در آئین بدرقه، وداع و تشییع آقای شهید ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در متن این پیام آمده است:



همکاران عزیز رسانه ملی، اصحاب رسانه استان و مجاهدان جبهه اطلاع رسانی وخبر؛

سلام؛

ایام تشییع با شکوه رهبری شهید گذشت، ایامی پر از حماسه، اما اندوهناک؛ نقش ما در این وهله از تاریخ رقم خورد و عیار واقعی ما در چنین واقعه‌های بزرگی مورد سنجش تاریخ قرار خواهد گرفت.

از تک‌تک شما همکاران سخت کوش و مجاهدم در واحد‌های مختلف صدا و سیمای استان، رسانه‌های استانی و فعالان عزیز رسانه‌ای که در چند هفته اخیر، شبانه‌روز برای بازتابِ شایسته مراسم وداع، بدرقه و تشییع با «رهبر شهید انقلاب» از خود گذشتگی کردید، عمیقاً سپاسگزارم.

تصاویر و گزارش‌هایی که شما ثبت کردید، تاریخ را در ذهن‌ها حک کرد. حقیقتاً اگر تلاش‌های بی وقفه شما در تولید، پخش و بازتاب رسانه‌ای نبود، عظمت این حماسه به این وسعت دیده نمی‌شد.

حضور باشکوه و بی‌نظیر مردمِ قهرمان ایران در مراسم تشییع نیز بزرگترین پاداش برای ما بود؛ مردمِ بصیر و قدرشناسی که بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با ولایت را به رخ جهانیان کشیدند.

از این مردم بزرگ ممنونیم و به داشتن چنین همکاران متعهدی در جامعه رسانه‌ای استان افتخار می‌کنم.

خسته نباشید و اجر این مجاهدت رسانه‌ای نزد خداوند متعال محفوظ است.

خداقوت عزیزان



علیرضا آینه دار

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی و مسئول کمیته استانی اطلاع رسانی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب

۲۰ تیر ۱۴۰۵