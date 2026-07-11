به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران تمرینات خود را برای حضور شایسته در هفته سوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در شهر کلادوو صربستان پیگیری می‌کند.

هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیر به میزبانی شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.

ملی‌پوشان ایران شب گذشته یک نوبت دیگر تمرین توپی برگزار کردند که در این تمرین، عرشیا به‌نژاد از ناحیه زانو دچار درد شد و با تشخیص روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی و پزشک تیم از ادامه تمرین خارج شد تا روند درمانی خود را آغاز کند.

تیم ملی والیبال ایران که پس از پایان هفته دوم از اورلئان فرانسه راهی شهر کلادوو صربستان شده است، تمرینات خود را از پنجشنبه یازدهم تیر زیر نظر کادر فنی در کمپ این شهر آغاز کرد و همچنان با انگیزه، تمرینات توپی و بدنسازی خود را پیگیری می‌کند.

فهرست بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی والیبال ایران به شرح زیر است:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطرپاسورها: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده‌های قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافعان میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری (ماساژور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را در اردوی برون‌مرزی صربستان تشکیل می‌دهند.