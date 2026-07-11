به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این گزارش سه نظام رتبه بندی تایمز آسیا، کیواس (QS) و رتبه بندی یواس نیوز (U.S. News & World Report) بررسی شده‌اند که تاکنون گزارش‌های خود را منتشر کرده‌اند.

فهرست ۹۰ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های آسیایی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌های جهان را هر سال بر اساس پنج شاخص اصلی شامل آموزش، پژوهش، استناد‌های علمی، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی ارزیابی می‌کند. در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز ۲۰۲۶، تعداد ۹۰ دانشگاه ایرانی در بین برترین دانشگاه‌های آسیا قرار گرفتند. در این نظام رتبه‌بندی تعداد یک هزار و ۴۰۵ دانشگاه حضور داشتند که در بین آنها ۹۰ دانشگاه ایرانی قرار گرفت.

دانشگاه‌های صنعتی شریف با رتبه ۷۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹، علم و صنعت با رتبه ۸۷، علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱، دانشگاه تهران با رتبه ۱۲۰، علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه ۱۳۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۱۳۷، تربیت مدرس با رتبه ۱۶۲، صنعتی شیراز با رتبه ۱۶۶ و علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۱۷۲ برترین دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی هستند.

پس از آن دانشگاه تهران با رتبه =۱۲۰، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه ۱۳۱، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه ۱۳۷، دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ۱۶۲، دانشگاه صنعتی شیراز با رتبه ۱۶۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۱۷۲، دانشگاه تبریز با رتبه ۱۸۰، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه ۱۸۶، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه ۱۹۱ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه ۱۹۵ قرار داشتند.

در رتبه ۲۰۱-۲۵۰ دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، شیراز و ارومیه قرار دارند. همچنین در رتبه ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه‌های گلستان، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی لرستان و علوم پزشکی مشهد قرار دارند.

در رتبه ۳۰۱-۳۵۰ شاهد حضور دانشگاه‌های جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه‌الله، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم پزشکی کرمان، سمنان و علوم پزشکی ارومیه هستیم. همچنین در رتبه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی البرز، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی بیرجند، علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی قزوین، صنعتی سهند، علوم پزشکی شاهرود و کاشان حضور دارند.

در رتبه ۴۰۱-۵۰۰ نام دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی ایلام، بین‌المللی امام خمینی، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی رفسنجان، علوم پزشکی شهرکرد، صنعتی شاهرود، گیلان، اصفهان، کردستان، مراغه، محقق اردبیلی، یزد، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی زنجان قرار دارد.

همچنین در رتبه ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی اردبیل، شهید مدنی آذربایجان، حکیم سبزواری، ایلام، خوارزمی، لرستان، خلیج فارس، رازی کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، مازندران، صنعتی ارومیه حضور دارند.

در رتبه ۶۰۱-۸۰۰ شاهد حضور دانشگاه‌های علامه طباطبائی، الزهرا، اراک، دامغان، علوم پزشکی گناباد، علوم پزشکی هرمزگان، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی سبزوار، شاهد، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، هرمزگان، قم، سیستان و بلوچستان، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، زنجان، ولیعصر رفسنجان و یاسوج هستیم.

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه بیرجند در رتبه +۸۰۱ و دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، باقرالعلوم، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، دانشگاه بین‌المللی امام رضا، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه حضرت معصومه، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بخش ریپورتر (Reporter) فهرست حضور دارند که به این معناست که با وجود ارسال داده‌ها، شرایط لازم برای ورود به رتبه‌بندی را کسب نکرده‌اند.

حضور ۱۱ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی کیواس ۲۰۲۷،

۱۱ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان حاضر در رتبه بندی کیواس ۲۰۲۷ قرار دارند. رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان کیواس «QS» برای سال ۲۰۲۶ – ۲۰۲۷ تعداد یک هزار و ۵۰۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دنیا را مورد ارزیابی قرار دارد.

شاخص‌های اعتبار دانشگاه، اعتبار افراد شاغل، نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی، میزان استناد به هر عضو هیئت علمی، تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی، تعداد دانشجوی بین‌المللی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی کیفی دانشگاه‌ها است که توسط نظام کیواس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در رتبه بندی سال ۲۰۲۷ کیواس، تعداد ۱۱ دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تبریز، شهیدبهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند که بالاترین رتبه به دانشگاه تهران با رتبه ۳۶۷ اختصاص دارد.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی به ترتیب دانشگاه تهران با رتبه =۳۶۷، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه =۳۹۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه =۴۸۳، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه =۵۰۴، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه =۶۲۰، دانشگاه تبریز با رتبه =۶۸۶، دانشگاه شهیدبهشتی با رتبه ۷۸۱-۷۹۰، دانشگاه شیراز با رتبه ۷۹۱-۸۰۰، دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه ۱۰۰۱-۱۲۰۰، دانشگاه اصفهان با رتبه ۱۲۰۱-۱۴۰۰ و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه +۱۴۰۱ است.

فهرست ۸۰ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی U.S.News

دانشگاه‌های ایران بر اساس جایگاه شان در رتبه‌بندی کلی بهترین دانشگاه‌های جهانی، به صورت عددی رتبه‌بندی شده‌اند. دانشگاه‌ها بر اساس عملکرد تحقیقاتی و رتبه‌بندی‌هایشان توسط اعضای جامعه دانشگاهی در سراسر جهان و آسیا ارزیابی شده‌اند. دوازدهمین رتبه‌بندی سالانه بهترین دانشگاه‌های جهان که توسط U.S. News & World Report منتشر شده است تعداد ۲ هزار و ۲۵۰ دانشگاه برتر از میان ۱۰۵ کشور را مورد ارزیابی قرار داده است.

رتبه‌بندی برای بهترین دانشگاه‌های جهانی بیشتر پژوهش‌محور هستند و با استفاده از ۱۳ شاخص و وزن اندازه‌گیری عملکرد تحقیقاتی جهانی محاسبه شده‌اند.

۸۰ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی شامل فهرست زیر است:

ردیف ۱ تا ۱۰ کشوری: دانشگاه تهران با رتبه ۳۱۴، دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۶۰، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۷۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۸۵، دانشگاه تبریز با رتبه ۶۶۳، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه ۷۸۳، دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ۷۸۳، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹۱، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه ۸۰۱، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه ۸۰۱

ردیف ۱۱ تا ۲۰ کشوری: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۴۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۹۸۱ دانشگاه علوم پزشکی بابل: ۹۸۷ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۰۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۰۳۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱،۰۳۳ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱،۰۷۰ دانشگاه شیراز ۱،۰۸۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۱،۱۰۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱،۱۰۱

ردیف ۲۱ تا ۳۰ کشوری: دانشگاه شهید بهشتی ۱،۱۳۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱،۱۶۳ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱،۱۸۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱،۱۸۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱،۲۲۴ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱،۲۳۸ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱،۲۵۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱،۲۹۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱،۲۹۰

ردیف ۳۱ تا ۴۰ کشوری: دانشگاه اصفهان ۱،۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱،۴۱۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱،۴۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز ۱،۴۴۳ دانشگاه کردستان ۱،۵۰۰ دانشگاه ارومیه ۱،۵۲۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱،۵۴۳ دانشگاه کاشان ۱،۵۸۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۱،۵۹۹ دانشگاه مراغه ۱،۶۱۶

ردیف ۴۱ تا ۵۰ کشوری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۱،۶۴۶ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱،۶۴۶ دانشگاه گیلان ۱،۶۴۶ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱،۶۶۱ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱،۶۶۱ دانشگاه یاسوج ۱،۷۴۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱،۷۵۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۷۹۱ دانشگاه خوارزمی ۱،۸۳۵ دانشگاه مازندران ۱،۸۳۵

ردیف ۵۱ تا ۶۲ کشوری: دانشگاه لرستان ۱،۸۴۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱،۸۴۶ دانشگاه یزد ۱،۸۴۶ دانشگاه زنجان ۱،۹۱۴ دانشگاه شهرکرد ۱،۹۳۱ دانشگاه سمنان ۱۹۴۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۹۹۴ دانشگاه پیام نور ۲،۰۶۸ دانشگاه خلیج فارس ۲۰۷۶ دانشگاه رازی کرمانشاه ۲،۰۸۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۲،۱۴۹ دانشگاه صنعتی سهند ۲،۱۸۹

ردیف ۶۳ تا ۸۰ کشوری: این دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی حاضر هستند، اما رتبه‌ای برای آنها درج نشده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش، الزهرا (س)، اراک، علوم پزشکی اردبیل، دامغان، تحصیلات تکمیلی فناوری پیشرفته کرمان، ایلام، صنعتی کرمانشاه، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی لرستان، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی شاهرود، بیرجند، علوم و فناوری مازندران، سیستان و بلوچستان، صنعتی ارومیه، علوم پزشکی زاهدان