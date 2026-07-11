به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۷۲ راس دام زنده از نوع گوسفند نر به ارزش ۲۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری و عرضه دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مهاباد احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خاور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.