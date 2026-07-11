رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از روند مطلوب زراعت برنج در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: با احتساب راتون، تولید شلتوک در استان امسال به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی با بیان اینکه قرار است با همت شالیکاران در ۸۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان راتون کشت شود گفت : پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک نیز از شالیزار‌های استان برداشت و حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید استحصال و به بازار‌های داخل استان و کشور عرضه شود .

وی از ظهور خوشه برنج در ۱۰ درصد شالیزار‌های گیلان خبر داد و افزود: شالیکاران، مبارزه با بیماری قارچی بلاست را در مزارعی که در ابتدای مرحله خوشه‌دهی قرار دارند انجام دهند، زیرا این بیماری به محصول برنج خسارت فراوانی وارد می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با اشاره به بارندگی‌های پراکنده در سطح استان، از کشاورزان خواست خروجی کانال‌های آب کنار مزارع را باز کنند تا مزارع آن‌ها دچار آبگرفتگی نشود.

۳۰۰ هزار بهره بردار در بخش زراعت برنج در ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار در گیلان فعالیت می‌کنند.