پیکر مطهر شهید علیرضا معینی از شهدای حملات اخیر دشمن آمریکایی به خاک وطن در سپیدان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ پیکر سروان شهید علیرضا معینی از شهدای حملات اخیر رژیم آمریکایی که در سحرگاه چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ به زیرساخت‌های دفاعی کشور به شهادت رسید، امروز بر دستان مردم سپیدان تشییع و در زادگاهش روستای رودبال بخش همایجان این شهرستان به خاک سپرده شد.

این شهید به همراه هفت نفر از همرزمان از جمله ستوان یکم علی مهدی‌زاده، ستوان سوم حامد دورای، ناو استوار دوم شهاب امیدی بزی، ناوی محمدجواد روانفر، استوار دوم امیرحسین قاسمی، استوار دوم علیرضا بالیده و استوار دوم علیرضا زارعی ثانی به شهادت رسید.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.