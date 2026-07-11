مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با توجه به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی استان مبنی ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ تا خیلی شدید ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ بویژه در نیمه شرقی ﮐﺎﻫﺶ دید افقی و کاهش کیفیت هوا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮﺍ، بر رعایت نکات خود مراقبتی و بهداشتی در زمان بروز پدیده گرد و غبار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در این شرایط باید مردم نکاتی را در مقابل این پدیده رعایت کنند تا میزان آسیب به سلامت مردم جامعه به واسطه بروز گرد غبار به صفر و یا حداقل برسد.

خانی گفت: ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺟﻤﻌﻪ از ۱۹ تیر ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ۲۴ تیر ماه جاری در استان پیش بینی شده است.

وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار، مردم را در هنگام بروز گرد و غبار به سه دسته تقسیم کرده و برای کاستن از اثرات آلودگی ناشی از گرد و غبار برای هر یک از آنها روشهای متفاوتی را تعریف کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: افرادی که در مکان‌ های سربسته مانند خانه حضور دارند باید تا حد امکان در خانه بمانند، در‌ها و پنجره‌ها را ببندند، در صورت نیاز از درزگیر استفاده کنند، روی کولر‌های آبی را بپوشانند، دریچه‌های تهویه مطبوع را تمیز کنند، از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند، آب بنوشند، گزارش‌های هواشناسی را دنبال کنند، برای عکاسی و فیلمبرداری به پشت بام یا نقاط مرتفع نروند، وسایلی که احتمال میرود به سبب وزش باد شدید به خیابان پرت شوند را مهار کرده و یا در جای امن نگاه دارند.

خانی افزود: افرادی که در مکان‌های باز مانند خیابان‌ها حضور دارند باید در صورت امکان از توفان دوری کنند، برای در امان ماندن از وسایلی که به هوا پرت شده‌اند، به مکان سربسته بروند، بینی و دهان خود را با ماسک یا پارچه نمناک بپوشانند، از فعالیت در فضای باز خودداری کنند، به خصوص اگر مبتلا به آسم، دیابت یا بیماری‌های مرتبط با تنفس هستند، از ورزش خودداری کنند، آب بنوشند، از تابلو‌های شهری فاصله بگیرند، از درختان بزرگ و کهنسال فاصله بگیرند، خودروی خود را زیر تابلو‌های بزرگ شهری و درختان کهنسال پارک نکنند، کار‌های ساختمانی را موقتا تعطیل کنند.

به گفته وی روی تپه‌های خاک آب بپاشند، از نقاط بلند که احتمال پرتاب شدن وجود دارد، مانند اسکلت ساختمان و داربست سریع پایین بیایند.

خانی گفت: افرادی که در جاده‌ها حضور دارند مانند رانندگان که باید اگر می‌توانند از آن دوری کنند و وارد منطقه توفان گردوغبار نشوند، در صورت دیدن توفان گردوغبار از راندن در آن خودداری کنند، وسیله نقلیه خود را تا حد امکان از جاده بیرون کشیده و تا گذر توفان بایستند، چراغ‌ها را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشند، پای خود را از روی پدال ترمز بردارند و مطمئن شوندکه چراغ‌های عقب خاموش هستند، وقتی خارج از جاده پارک میکنند، مطمئن شوند که همه چراغ‌ها خاموش هستند، اگر نمی توانند از جاده خارج شوند: با سرعت متناسب با دیدی که دارند حرکت کنند، تمام چراغ‌ها را روشن کنند و گاهی بوق بزنند، از خط مرکزی رنگ شده در وسط جاده به عنوان راهنما بهره ببرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: در اولین فرصت با یافتن مکانی امن، از جاده خارج شده و تا فروکش کردن توفان در آنجا بایستند، شرایط را از طریق تلفن به پلیس راهور، امداد و نجات و راهداری اطلاع دهند تا میزان آسیب به واسطه بروز گرد غبار را به حداقل برسانند.