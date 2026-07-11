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طرح آبیاری هوشمند زیر سطحی ، برای کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در ۲۰ هکتار از باغهای آذربایجان غربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، اجرای این طرح سه سال قبل با حمایتهای استانداری آذربایجان غربی و سازمان خوار و بار جهانی فائو در آذربایجان غربی آغاز شد.
مدیرگروه مهندسی آب پژوهشکده دریاچه ارومیه با اشاره به این که یکی از بارزترین شاخصههای این طرح، اتصال این سامانه آبیاری به یک سامانه هوشمند است گفت: در این سامانه هوشمند، حسگرهایی در عمق یک متری زمین نصب شده است، اطلاعات زمین به گوشی و برنامه مخصوص آن ارسال میشود که در آن میزان رطوبت، زمان آبیاری و زمان سم و کود را به کشاورز یادآوری میکند.
سینا بشارت مهمترین هدف از اجرای این طرح هوشمند را کاهش چشمگیر مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش کیفیت محصولات، کاهش مصرف کودها و سم باغات و کاهش هزینههای باغداران دانست.
این طرح با روش آبیاری زیر سطحی و استفاده از سامانه هوشمند، آب مورد نیاز درختان را مستقیما به ریشه میرساند و باعث کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در زمینهای کشاورزی میشود. طرح آبیاری هوشمند زیرسطحی در باغ های شهرستانهای مهاباد و ارومیه، با هدفی دوگانه (کمک به احیای دریاچه ارومیه و بهبود وضعیت کشاورزان) اجرا شده است.