۳۴ مزرعه الگویی کشاورزی در بوشهر راه‌اندازی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از جانمایی و راه‌اندازی ۳۴ مزرعه الگویی در بخش‌های زراعت، باغبانی و شیلات استان خبر داد و گفت: این مزارع با هدف ارتقای بهره‌وری، انتقال دانش فنی و ترویج فناوری‌های نوین کشاورزی راه‌اندازی شده‌اند.