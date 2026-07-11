در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی، مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد تا مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در این جلسه روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سال جاری آذربایجان‌غربی بررسی شده و بر تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری منابع و تمرکز بر تکمیل پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار در شهرستان‌های استان تأکید شد.

همچنین اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درباره اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در حوزه حمایت از نیرو‌های پرسنلی بحث و تبادل‌نظر کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کردند.