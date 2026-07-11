به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با بیان اینکه بیش از ۸ همت بازپرداخت مالیاتی در سال ۱۴۰۴ به مؤدیان مشمول استان پرداخت شده است، گفت: تسریع در بازپرداخت مالیات‌های مازاد پرداختی، نقش مؤثری در تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید و افزایش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی دارد.

وی اظهار کرد: بازپرداخت به‌موقع مالیات‌های مازاد پرداختی، یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای صیانت از حقوق مؤدیان، افزایش اعتماد عمومی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

خورشیدی افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از کسب‌وکار‌ها طی یک سال گذشته با کاهش تقاضا، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت سرمایه در گردش، اختلال در حمل‌ونقل و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو بوده‌اند، تسریع در بازپرداخت مالیات می‌تواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین کرده و به استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک کند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به عملکرد این اداره‌کل، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸ همت بازپرداخت مالیاتی به مؤدیان مشمول استان پرداخت شده است، همچنین از ابتدای فروردین تا پایان ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود دو همت دیگر به مؤدیان واجد شرایط بازپرداخت شده که بیانگر اهتمام اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان به تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و بازگرداندن وجوه قانونی مؤدیان است.

خورشیدی با تأکید بر اینکه بازپرداخت مالیاتی یکی از جلوه‌های رعایت عدالت مالیاتی و تکریم مؤدیان است، تصریح کرد: هرچه فرایند‌های مالیاتی شفاف‌تر، هوشمندتر و سریع‌تر انجام شود، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. این اعتماد، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مؤدیان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود و در نهایت به توسعه پایدار استان و کشور کمک می‌کند.

وی می‌گوید: رویکرد سازمان امور مالیاتی، وصول عادلانه مالیات در کنار حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار‌های سالم است و از این رو، تسریع در بازپرداخت مالیات‌های مازاد پرداختی، در کنار گسترش خدمات الکترونیکی و تسهیل فرایند‌های مالیاتی، با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش رضایتمندی مؤدیان و تقویت اعتماد عمومی با جدیت در دستور کار اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان قرار دارد.