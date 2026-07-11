روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت ۲ تن از نیروهای ایثارگر و جان برکف بسیجی که در حال تامین امنیت شهر بودند را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) اعلام کرد: دو تن از فرزندان غیور و بسیجی مشهدالرضا به نامهای سید سجاد علوی و مهدی هنرمند که در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در این حادثه یک عابر پیاده توسط عوامل مهاجم به تیم گشت بسیج، مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

در این اطلاعیه آمده است: بی تردید عامل و یا عوامل این جنایت به سزای عمل خود خواهند رسید و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی این حادثه در دست بررسی است که متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.