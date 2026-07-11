کارشناس سیاسی و فرهنگی گفت: برای شناخت نگاه رهبر شهید به جایگاه زنان باید مسیر تمدن‌سازی در اندیشه ایشان را بررسی کرد؛ مسیری که در آن زن، عنصری سازنده در پیشرفت جامعه و تحقق تمدن اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، مرضیه نظری، کارشناس سیاسی و فرهنگی، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: برای بررسی نگاه رهبر شهید به جایگاه زنان باید خط سیر تمدن‌سازی در اندیشه ایشان را شناخت، زیرا بدون شناخت این مسیر، درک جایگاه زن در این منظومه فکری کامل نخواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه زنان در سیر تاریخی تمدن اسلامی افزود: در طرحی که از عصر پیامبر اکرم (ص) آغاز شد، زن از جایگاهی که در دوران جاهلیت از بسیاری حقوق انسانی محروم بود، به عنصری اثرگذار و دارای منزلت در جامعه تبدیل شد و این نگاه، نقش زنان را در فرآیند تمدن‌سازی برجسته کرد. این مسیر در اندیشه امام خمینی (ره) نیز تداوم یافت؛ چنان‌که ایشان فرمودند «مرد از دامن زن به معراج می‌رسد» و رهبر شهید نیز همین رویکرد را در چارچوب تمدن‌سازی اسلامی دنبال کردند.

این کارشناس سیاسی و فرهنگی با مقایسه نگاه تمدنی اسلام و جوامع غربی به جایگاه زن گفت: در بسیاری از جوامع غربی، زن همچنان در عمل جایگاه درجه دوم دارد، اما رهبر شهید با تبیین «الگوی سوم زن»، تصویری متفاوت از نقش زنان ارائه کردند در این الگو، زن در کنار ایفای نقش در خانواده، همسرداری و فرزندپروری، حضوری فعال و مؤثر در عرصه‌های اجتماعی دارد و در عین حال، ارزش‌هایی همچون حیا و عفاف را نیز حفظ می‌کند.

نظری در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: الگوی ارائه‌شده از سوی رهبر شهید، نگاهی تمدنی به جایگاه زنان دارد و آنان را از ارکان اصلی تحقق جامعه و تمدن نوین اسلامی می‌داند.